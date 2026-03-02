スマホを開けば、自分と同じ意見や好みの動画ばかりがあふれる日々。「みんな同じ考えだ」と安心していないだろうか？実はそれ、あなたが正しいからではなく、SNSのアルゴリズムが生み出した『フィルターバブル』という見えない檻に閉じ込められているだけかもしれない。第一生命経済研究所・副主任研究員の郄宮咲妃氏の解説をもとに、私たちの思考を操るSNSの危険な仕組みと、その罠から抜け出すための具体的な対策に迫る