中国紙・環球時報は27日、「中国はどのようにして狂ったような交通騒音を抑制したのか」と題する豪メディア・オーストラリアンの報道を紹介した。オーストラリアンの北アジア特派員ヨニ・バシャン氏は北京の繁華街にある幹線道路からリポートし、「交通量は非常に多いが、ほとんど騒音が聞こえず、人々は道を歩きながら容易に会話を交わすことができる」と説明。「これは主に、従来のガソリン車を徐々に電気自動車（EV）へと置き換