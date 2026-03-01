【FIBAワールドカップ予選】日本代表 78−72 韓国代表（3月1日／沖縄サントリーアリーナ）【映像】リングが揺れる！渡邊雄太の豪快『スラムダンク』アカツキジャパン（バスケットボール日本代表／FIBAランキング22位）は3月1日、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Window2」で韓国代表（同56位）と対戦。激闘の末に78ー72で勝利し、グループBの首位をキープ。W杯最終予選出場に王手をかけた。桶谷大（琉