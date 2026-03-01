375馬力のツインモーターを搭載！ 実用性と冒険心を突き詰めた新型BEVが誕生スバル・カナダは2026年2月17日、モントリオール国際オートショーにおいて新型「トレイルシーカー」の価格および詳細を公表しました。このモデルは、スバルが実用性とアドベンチャー（冒険）を重視して開発した全く新しいバッテリー式電気自動車（BEV）です。【画像】超カッコいい！ これがスバルの「新型“ステーションワゴン”SUV」です！ 画像で見