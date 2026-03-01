LINEヤフーは、コミュニケーションアプリLINE」のトークルーム上で予定の作成から管理、リマインドまでを一貫して行える「LINEカレンダー」機能を3月から提供開始する。【画像】「LINEカレンダー」機能の様子会話から予定管理・リマインドまで全部できる「LINEカレンダー」は、「LINE」上の会話から自然に予定を作成・共有・管理できる新たなカレンダー体験を届ける。具体的には、トーク内の日付情報をタップして予定の