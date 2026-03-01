2013年創業のステーキ専門店「いきなり！ステーキ」といえば、客の目の前で肉をカットする斬新なスタイルで話題を集め、一時は全国に約500店舗を構えるまでに急成長を遂げた。しかし、あまりにハイスピードな店舗拡大がアダとなり、赤字店舗が急増。一転して“大量閉店”に追い込まれたことは記憶に新しい。結果として赤字経営に苦しんだ運営元のペッパーフードサービスだが、創業者の一瀬邦夫氏に代わって、2022年に息子の一瀬健