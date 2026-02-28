ツインズなどメジャー6球団でプレーし、プロ野球のロッテ、オリックスにも所属したダン・セラフィニ元投手（52）が、殺人の罪で仮釈放なしの終身刑を言い渡された27日（日本時間28日）、ニューヨーク・ポスト紙など、米各メディアが伝えた。同被告は21年6月にカリフォルニア州ノース・レイク・タホの自宅で当時70歳の義父ゲイリー・スポアさん、当時68歳の義母ウェンディ・ウッドさんを銃撃し、義父を射殺。義母は一命を取り留