【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第4節】(長野U)長野 1-2(前半0-0)大宮<得点者>[長]行徳瑛(78分)[大]泉柊椰2(49分、53分)<退場>[大]小島幹敏(59分)<警告>[大]松井匠(41分)主審:岡宏道└首位大宮が長野を下して開幕4連勝! 泉柊椰の2ゴールで先行→退場者を出すもリード死守