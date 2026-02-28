全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、『おとなの週末』2026年1月号の東京駅一番街ベスト5特集で、2位だった『博多かねふくふく竹』を紹介します。牛もつ×明太子背徳の旨さにまっしぐら！どうしようもないくらい明太子が好きだ。いつもはご飯にちょびっとのせて大事に味わっているのに、こんなにも大盤振る舞いなんて、なんだがイケないことをしている気分になる。老舗メーカ