京都の老舗「永楽屋」から、春限定の甘味2品が登場します。喫茶で楽しむ「楽・桜かほるパフェ」と、手みやげにも使いやすい「おひがし桜」を同時期に展開する構成です。桜の香りと和三盆の上品な甘さを、食感の違いで味わえる季節企画になっています。 永楽屋「楽・桜かほるパフェとおひがし桜」 販売期間（楽・桜かほるパフェ）：2026年3月1日（日）〜4月26日（日）価格（楽・桜かほるパフェ）：1,40