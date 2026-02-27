京都の老舗「永楽屋」から、春限定の甘味2品が登場します。

喫茶で楽しむ「楽・桜かほるパフェ」と、手みやげにも使いやすい「おひがし桜」を同時期に展開する構成です。

桜の香りと和三盆の上品な甘さを、食感の違いで味わえる季節企画になっています。

永楽屋「楽・桜かほるパフェとおひがし桜」

販売期間（楽・桜かほるパフェ）：2026年3月1日（日）〜4月26日（日）価格（楽・桜かほるパフェ）：1,400円（税込）販売期間（おひがし桜）：2026年3月4日（水）〜4月20日（月）価格（おひがし桜）：270円（税込）

永楽屋は1946年創業の京都ブランドで、京菓子と京佃煮の両方を手がける店です。

寒天菓子「琥珀」が日本経済新聞の「食べる宝石 琥珀糖」で全国1位に選ばれた実績を持ち、季節感を映す和菓子づくりに定評があります。

今回の春企画は、喫茶で味わう一皿と持ち帰り菓子をそろえ、店内時間とギフト需要のどちらにも応えるラインナップです。

楽・桜かほるパフェ

販売期間：2026年3月1日（日）〜4月26日（日）価格：1,400円（税込）

桜アイス、桜餡、特製桜ゼリーを重ねた構成で、ひと口ごとに香りと温度差の変化を楽しめる仕立てです。

白玉のつるんとした弾力、ゼリーの透明感、苺の酸味が重なり、甘さが単調になりにくいバランスに整えられています。

木製トレーと木製スプーンで提供されるため、見た目のやわらかい色調だけでなく器使いでも京らしい季節感を感じられます。

おひがし桜

販売期間：2026年3月4日（水）〜4月20日（月）価格：270円（税込）主素材：徳島県産和三盆糖

「おひがし桜」は、桜の花びらと花芯の線刻を繊細に表現した小ぶりな打ち菓子です。

和三盆ならではのほどける口どけが軽やかで、食後やお茶の時間に取り入れやすい甘みになっています。

やさしいベビーピンクの色調が春の手みやげとして映えるため、京都みやげやプチギフト用途にも選びやすい一品です☆

同じ桜テーマでも、喫茶で味わう層のあるパフェと、持ち歩ける干菓子で楽しみ方が分かれている点が魅力です。

その日の予定に合わせて選べるので、京都散策の休憩時間にも手みやげ選びにも使いやすい春限定企画になっています。

【桜の香りと和三盆の余韻を味わう春限定甘味！

永楽屋「楽・桜かほるパフェとおひがし桜季節限定ラインナップ」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 永楽屋 楽・桜かほるパフェとおひがし桜の開催期間はいつですか？

販売期間（楽・桜かほるパフェ）は2026年3月1日（日）〜4月26日（日）です。

Q. 永楽屋 楽・桜かほるパフェとおひがし桜の価格はいくらですか？

価格（楽・桜かほるパフェ）は1,400円（税込）です。

Q. 永楽屋 楽・桜かほるパフェとおひがし桜の開催期間はいつですか？

販売期間（おひがし桜）は2026年3月4日（水）〜4月20日（月）です。

Q. 永楽屋 楽・桜かほるパフェとおひがし桜の価格はいくらですか？

価格（おひがし桜）は270円（税込）です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 桜の香りと和三盆の余韻を味わう春限定甘味！永楽屋「楽・桜かほるパフェとおひがし桜季節限定ラインナップ」 appeared first on Dtimes.