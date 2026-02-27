ニッパツ三ツ沢球技場も日本発条株式会社との契約を締結横浜市は2月27日、「日産スタジアム（横浜国際総合競技場）」等および「ニッパツ三ツ沢球技場（三ツ沢公園球技場）」のネーミングライツ（命名権）契約を新たに締結したと発表した。横浜国際総合競技場などを含む施設群のスポンサー企業は、引き続き日産自動車株式会社が務める。対象となるのは「日産スタジアム」「日産フィールド小机」「日産ウォーターパーク」の3施設