B-Rサーティワン アイスクリームは、2025年12月期決算で4年連続の最高業績を更新した。売上高は342億円（前期比11.7％増）。原材料価格の高騰や円安の影響を受ける中、店舗刷新やデジタル施策を軸とした成長戦略が寄与し、客数が伸長。増収増益を確保した。売上総利益は170億円（同12.6％増）、営業利益27億円（同17.1％増）、経常利益28億円（同19.9％増）といずれも二ケタの増益となった。当期純利益は17億円となり、創立52