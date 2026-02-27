「つけ麺専門店 三田製麺所」は、毎月3日に開催している「三田の日」を、2026年3月は拡大開催する。【この記事の写真を全て見る】三田製麺所は2008年に東京港区の三田に1店舗目をオープン。2026年2月現在、全国50店舗を展開している。定番メニューの「濃厚豚骨魚介つけ麺」の他、数多くの季節限定つけ麺を提供。また、2025年7月からは初の”ラーメンメニュー”「中華そば」の提供を開始した。サイドメニューも充実しており、名物の