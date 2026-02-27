寒い場所から暖かい場所に移動したとき、急に眠くなることはありませんか。この場合、どのような原因が考えられるのでしょうか。暖かい場所にいても眠くならない方法や、眠気を覚ます方法などについて、アスリートやビジネスパーソンなどにメンタルトレーニングを行う脳レボ（神戸市）代表の川谷潤太さんに聞きました。【画像で見る】「えっ…とても便利！」これが、やっかいな「睡魔」を吹き飛ばす簡単テクニック3選です！自