かまいたち山内健司、濱家隆一が、MCを務める25日夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（関西ローカル）に出演。番組では「誕生日のサプライズプレゼントはアリか？ナシか？」について出演者たちが議論した。山内は「僕はサプライズプレゼントはやめて派」と語ると、相方の濱家は「奧さんに関しては『俺が稼いだ金やから、（プレゼントをもらっても）俺の金で買ってるだけやん』って、なるしな」と、かつて山内の「嫁か