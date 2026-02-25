ハンバーガーショップ『ゼッテリア』は、2月25日から3月中旬までの間、『たまてりフェア』を開催する。ラインアップは、「大葉タルタルたまてりバーガー」「大葉タルタルたまてりえびバーガー」「たまてりバーガー」「チーズたまてりバーガー」の全4品。一部店舗を除く211店舗で販売する。なくなり次第終了。※記事中の価格はいずれも税込表記。【メニュー画像はこちら】大葉タルタルソースを使った「たまてりバーガー」「たまてり