北海道警察は２０２６年２月２５日、知人男性に熱した鉄棒を押しつけ重傷を負わせ、現金などを奪ったとして少年３人を含む男５人を逮捕したと発表しました。住所不定・無職の橋本太陽容疑者と今岡奨護容疑者、１８歳から１９歳の少年３人は２０２５年８月、札幌市などで知人の２０代男性をナイフで切りつけたり、熱した鉄棒を押しつけたりするなどして重傷を負わせ、現金２２万円やキャッシュカードを奪った疑いが持たれてい