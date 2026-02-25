富士宮産桑葉を使ったノンカフェイン桑粉「翠翠-suisui-」に、続けやすさを意識した30本入りが加わりました。これまでの10本入りに加えて大容量が選べるようになり、毎日取り入れたい人の買い足し負担を抑えやすくなっています。飲み物だけでなく料理にも使える設計なので、春夏の食卓づくりを軽やかに整えたい時期に相性のいい新作です。 翠翠-suisui-「富士宮産桑粉」 販売開始日：2026年2月12日キ