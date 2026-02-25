毎日の一杯を無理なく続けられる新定番！翠翠-sui-「富士宮産桑粉30本入り大容量パッケージ」

富士宮産桑葉を使ったノンカフェイン桑粉「翠翠-suisui-」に、続けやすさを意識した30本入りが加わりました。

これまでの10本入りに加えて大容量が選べるようになり、毎日取り入れたい人の買い足し負担を抑えやすくなっています。

飲み物だけでなく料理にも使える設計なので、春夏の食卓づくりを軽やかに整えたい時期に相性のいい新作です。

翠翠-suisui-「富士宮産桑粉」

販売開始日：2026年2月12日キャンペーン期間：2026年2月28日までキャンペーン価格：10本入 880円（税込）／30本入 2,200円（税込）

販売チャネル：Tokyo Family Marche（有明ガーデン内）／Tokyo Family Marche ONLINE。

「翠翠-suisui-」は、富士宮産桑葉を100%使用したノンカフェイン桑粉です。

販売を行うTokyo Family Marcheは、有明ガーデン内の実店舗とオンラインで展開されるフード・ライフスタイル系ショップです。

今回の30本入り追加により、習慣化したい層とトライアル層の両方が選びやすいラインアップになりました。

飲み物から料理まで広がる桑粉アレンジ

原材料：静岡県富士宮産桑葉100%内容量：1.5g×10本入／1.5g×30本入通常価格：10本入 1,100円／30本入 2,750円

ラテにするだけでなく、ヨーグルトや軽食メニューにひとさじ加える使い方ができるため、食生活の中で取り入れる場面を作りやすい構成です。

深い翠色が皿やグラスに映えるので、朝食や間食を手軽に彩りたい日に使いやすい素材になっています。

同時期には洗えるシリーズの春夏新柄や「ごろん猫の爪とぎ」季節限定柄なども加わり、ペットとの暮らし全体を更新しやすい入荷タイミングです☆

ノンカフェイン設計で時間帯を選びにくく、日々のリズムに合わせて続けやすい点がこの商品の強みです。

毎日の一杯を無理なく続けられる新定番！

翠翠-suisui-「富士宮産桑粉30本入り大容量パッケージ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「翠翠-suisui-」30本入りの発売開始日はいつですか。

2026年2月12日から販売が開始されています。

Q. 30本入りのキャンペーン価格はいくらですか。

2026年2月28日まで2,200円（税込）です。

Q. 原材料は何ですか。

静岡県富士宮産桑葉100%です。

