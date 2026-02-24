日本テレビ系で放送中の杉咲花主演ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』第6話に鈴木愛理が出演する。 参考：鈴木愛理、“求めてもらえること”が幅広い活躍の原動力に「前進している感じがないと退屈」 本作は、主演の杉咲と監督・脚本の今泉力哉のタッグで贈る、“考えすぎてしまう人”のためのラブストーリー。 杉咲が演じるのは、27歳の主人公・土田文菜。小説家としてこれまでに2冊の小説を出版し、現