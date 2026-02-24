【モデルプレス＝2026/02/24】タレントの井上咲楽が2月23日、自身のInstagramを更新。祖母との2ショットを公開した。【写真】「新婚さん」MCの26歳美女「お洒落なお祖母様」カラー眼鏡かけた祖母との2ショット◆井上咲楽、祖母を顔出し公開井上は「最近の日常！」と記し、ロケで愛媛県に宿泊した際の「外呑み」の様子や、カフェで食事をする姿、クレーンゲームの写真など近況を写した写真を複数枚投稿。「ばーちゃんと蕎麦」とつづ