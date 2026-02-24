井上咲楽、祖母顔出しの2ショット公開「遺伝子感じる」「お洒落なお祖母様」の声
【モデルプレス＝2026/02/24】タレントの井上咲楽が2月23日、自身のInstagramを更新。祖母との2ショットを公開した。
【写真】「新婚さん」MCの26歳美女「お洒落なお祖母様」カラー眼鏡かけた祖母との2ショット
井上は「最近の日常！」と記し、ロケで愛媛県に宿泊した際の「外呑み」の様子や、カフェで食事をする姿、クレーンゲームの写真など近況を写した写真を複数枚投稿。「ばーちゃんと蕎麦」とつづり、蕎麦を前にメガネ姿のラフな格好の井上が隣に座った祖母に体を寄せて撮影した2ショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「遺伝子感じる」「お洒落なお祖母様」「優しい世界」「自然体で素敵」「自慢の孫だろうな」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
