北清夢(きたせいゆめ)は、日本とアメリカにルーツを持ち、ニューヨークと東京で育った。現在はニューヨーク在住。2015年ごろから短篇を発表しはじめ、2023年刊の本書がはじめての長篇となる。物語の舞台となるのは、人類初の恒星間有人宇宙船〈フェニックス〉。乗組員八十名は、すべて妊娠可能な女性である（トランス男性を含む）。最終ミッションは惑星Ｘへの入植だ。地球から出発後、最初の十年を人工冬眠ですごし、途中の十