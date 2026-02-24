『ドラゴン桜』監修・西岡壱誠氏は、劣等生だった自分を変えるため東大を目指したものの、2回失敗してしまう。どん底だった西岡氏はそこからどう立ち上がって東大合格を果たしたのか。自身も9浪を経験した教育ジャーナリストがインタビューした。※本稿は、教育ジャーナリストの濱井正吾『多浪で人生変えられますか？――大学受験と格闘した20人の記録』（笠間書院）の一部を抜粋・編集したものです。諦めだらけの人生を変えた恩師