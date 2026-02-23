2月22日、高知競馬場で行われた4R・レジーナディンヴェルノ賞（4歳上・牝・ダ1900m）は、野畑凌騎乗の2番人気、ローリエフレイバー（牝5・大井・月岡健二）が勝利した。1/2馬身差の2着にサノノエスポ（牝6・高知・目迫大輔）、3着にキミノハート（牝4・兵庫・吉見真幸）が入った。勝ちタイムは2:09.8（良）。1番人気で廣瀬航騎乗、ラヴィアン（牝6・兵庫・保利良平）は、6着敗退。レース序盤、ダノンミカエルが先行、2番手に