2月22日、高知競馬場で行われた4R・レジーナディンヴェルノ賞（4歳上・牝・ダ1900m）は、野畑凌騎乗の2番人気、ローリエフレイバー（牝5・大井・月岡健二）が勝利した。1/2馬身差の2着にサノノエスポ（牝6・高知・目迫大輔）、3着にキミノハート（牝4・兵庫・吉見真幸）が入った。勝ちタイムは2:09.8（良）。

1番人気で廣瀬航騎乗、ラヴィアン（牝6・兵庫・保利良平）は、6着敗退。

レース序盤、ダノンミカエルが先行、2番手に大井のローリエフレイバー、さらにサノノエスポ、アプサラーらが続いて進行。2周目3コーナー過ぎで抜け出したローリエフレイバーに内から位置取りを上げたカルテメトレス、外からサノノエスポが迫りつつ最終コーナーを通過。最後の直線半ばでローリエフレイバーが再び抜け出すとサノノエスポがこれを猛追、懸命に追い上げるも半馬身差で凌いだローリエフレイバーが優勝。3着には中団から伸びたキミノハートが入った。

【高知・だるま夕日賞】止まらないオタマジャクシ、圧巻6連勝

「本当に感謝しています」

1着 ローリエフレイバー

野畑凌騎手

「高知けいばめちゃくちゃいいですね。楽しいです。毎回来たいです！返し馬の感じだと、今日の馬場は合ってるなという印象です。最初ハナを主張する馬がいたので、それに合わせてローリエのリズムで競馬するだけでした。ローリエフレイバーには頭が上がらないです。本当に感謝しています。今年もこの子と一緒に重賞を勝ちたいと思っているので頑張ります」

ローリエフレイバー 21戦8勝

（牝5・大井・月岡健二）

父：マジェスティックウォリアー

母：マヒナズヒル

母父：ネオユニヴァース

馬主：尾田信夫

生産者：丸幸小林牧場

【全着順】

1着 ローリエフレイバー

2着 サノノエスポ

3着 キミノハート

4着 カルテメトレス

5着 ベアエンジェル

6着 ラヴィアン

7着 アプサラー

8着 イエデゴロゴロ

9着 ダノンミカエル

10着 モズゴールドメダル

11着 ルージュブラゾン

12着 ドライブアウェイ