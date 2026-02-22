フジテレビの竹俣紅アナウンサーが22日、自身のインスタグラムを更新。この日、東京競馬場で行われた「フェブラリーS」が的中したことを報告した。 【写真】透け感あるドレスがよくお似合いです 「きょうの『みんなのKEIBA』は今年最初のGⅠフェブラリーSを中心にお送りしました。」と投稿し透け感あるドレス姿のオフショットを掲載。「フェブラリーSは、コスタノヴァが連覇コスタノヴァ