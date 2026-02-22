全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・学芸大学の寿司店『SUSHI AGORA（アゴラ）』です。薬味で彩る握りとつまみのコース寿司には自分で選ぶお好みの楽しさもあれば、コースに身を委ねてしまう心地よさもある。駅から伸びる商店街に暖簾を出したばかりのこちらは後者を貫く1軒だ。そのコースというのが17品。おまかせコース6600円『SUSHI AGORA（アゴラ）』（おまかせコー