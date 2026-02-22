握りとつまみの交響曲！学芸大学の新店には心地よく身を委ねられるコースがあった
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・学芸大学の寿司店『SUSHI AGORA（アゴラ）』です。
薬味で彩る握りとつまみのコース
寿司には自分で選ぶお好みの楽しさもあれば、コースに身を委ねてしまう心地よさもある。駅から伸びる商店街に暖簾を出したばかりのこちらは後者を貫く1軒だ。そのコースというのが17品。
おまかせコース6600円
『SUSHI AGORA（アゴラ）』（おまかせコース 6600円より）金目鯛
まずは酢の物などの小鉢で気分が盛り上がったところへ白身やイカなど淡い味わいのネタが握りでやってくる。その後も続くつまみと寿司を織り交ぜた組み立てにすっかり心を絡め取られてしまうのだ。
しかも握りを彩るのは煮切り一辺倒ではない。例えば金目鯛には菊花の醤油漬けで食感と香りを生み、本鮪赤身にはタスマニア産の粒マスタード。どれも味の足し引きの妙があるから寿司としての軸がブレていない。最後の玉子焼きを食べ終える頃にはきっと再訪を誓うことになるはずだ。
『SUSHI AGORA（アゴラ）』店長 福田拓也さん
店長：福田拓也さん「お酒はお得な飲み放題（＋3300円）がおすすめ」
『SUSHI AGORA（アゴラ）』
学芸大学『SUSHI AGORA（アゴラ）』
［店名］『SUSHI AGORA（アゴラ）』
［住所］東京都目黒区鷹番2-4-7本間ビル1階
［電話］03-5708-5904
［営業時間］18時〜24時（フード23時、ドリンク23時半LO）
［休日］月（祝は営業し翌火休）
［交通］東急東横線学芸大学駅東口から徒歩4分
撮影／浅沼ノア、取材／菜々山いく子
※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。
※画像ギャラリーでは、絶品寿司とつまみの画像をご覧いただけます
※月刊情報誌『おとなの週末』2026年11月号発売時点の情報です。
2025年11月号