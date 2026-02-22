日本各地の人里離れた場所になぜだかポツンと存在する一軒家と、そこに住まう人物の人生にも迫る番組『ポツンと一軒家』。2月22日（日）は、ゲストに安藤和津と松本穂香を迎えて放送される。熊本県の山奥でポツンと一軒家を発見。木々に埋もれるように家が建っているようだが、衛星写真で見る限り、山と曲がりくねった川に挟まれた敷地のようだ。最寄りの集落へと向かう捜索隊だが、そこはすでに渓谷沿いの山道。その川沿いの山に