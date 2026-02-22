『ポツンと一軒家』戦後最大級の洪水で孤立経験も…76歳男性の“土地への想い”にゲスト感動

日本各地の人里離れた場所になぜだかポツンと存在する一軒家と、そこに住まう人物の人生にも迫る番組『ポツンと一軒家』。

2月22日（日）は、ゲストに安藤和津と松本穂香を迎えて放送される。

熊本県の山奥でポツンと一軒家を発見。

木々に埋もれるように家が建っているようだが、衛星写真で見る限り、山と曲がりくねった川に挟まれた敷地のようだ。

最寄りの集落へと向かう捜索隊だが、そこはすでに渓谷沿いの山道。その川沿いの山に視線を移せば、土砂崩れの跡と大規模な護岸工事が行われたことも見てとれる。

集落に到着した捜索隊は、そこで見つけた女性に衛星写真を確認してもらうことに。

すると、「この集落の一番山奥にあるお宅ですね」と心当たりがあるようだ。その女性の話から、この地域は令和2年7月の豪雨によって戦後最大級の洪水災害に遭ったことが明かされる。

当時はポツンと一軒家へと続く道路も完全に寸断されていたが、現在は復旧されたという。復旧工事を終えた道は、延々と山奥へと続いているものの、山を見渡せばいたるところにがけ崩れの跡が生々しく残されている。さらに奥へと進むと、山道はどんどん狭くなり、ガードレールが転落したままの場所も。

道はやがて切り立つ山の谷間を縫って流れる川沿いの道へ。その先、急斜面を切り拓いた裾野に建物が見えてくる。

捜索隊を出迎えたのは76歳の男性だ。令和2年の災害時は、濁流で山が崩壊。家の前を流れる川で鉄砲水が発生し、集落へと続く道路も完全に崩れ落ち、男性は孤立してしまったのだという。

大変な経験をしてもなお、この地から離れない理由とは…。男性の現在の暮らしに密着していくなかで、この地への想いがあふれていく。

スタジオで見守っていた松本は「都会で生まれ育った身として“故郷”っていう言葉がうらやましくもあって…。ウルッときましたね」と感慨深げな様子で語る。