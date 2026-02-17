美容ブランドReFaの人気ハートシリーズに、存在感抜群のネオンカラーが仲間入り。2026年3月3日(火)、鮮やかな“Neon Purple”“Neon White”の2色が新たに加わります。選ぶ楽しさと持つ喜びを兼ね備えたデザインは、自分用にもギフトにもぴったり♡ロフト、PLAZAでの先行販売となる注目アイテムです。 ハートシリーズに新色追加 【ReFa HEART BRUSH mini（リファハートブラシミニ）】