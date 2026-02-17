ReFa新作ネオンカラー登場♡ハートシリーズが鮮やか進化

美容ブランドReFaの人気ハートシリーズに、存在感抜群のネオンカラーが仲間入り。2026年3月3日(火)、鮮やかな“Neon Purple”“Neon White”の2色が新たに加わります。選ぶ楽しさと持つ喜びを兼ね備えたデザインは、自分用にもギフトにもぴったり♡ロフト、PLAZAでの先行販売となる注目アイテムです。

ハートシリーズに新色追加

【ReFa HEART BRUSH mini（リファハートブラシミニ）】



価格：各3,520円（税込）

2022年の発売以来、豊富なカラーバリエーションで支持を集めてきたReFaのハートデザインアイテム。今回追加されるネオンカラーは、ひときわ目を引く鮮やかさが魅力です。

バッグの中でも見つけやすく、メイクタイムを華やかに演出。お気に入りのカラーを選ぶワクワク感を、さらに高めてくれます。

リファハートブラシミニは、きゅっと握れるハート型で、どこでもツヤメイク。

そのほかの2アイテムをチェック

【ReFa HEART COMB Aira（リファハートコームアイラ）】



価格：各3,520円（税込）

いつでもツヤめく、印象メイクコーム。

【ReFa HEART MIRROR（リファハートミラー）】



価格：各3,410円（税込）

いつでも、どこでもさっとお直し。ハートがきらめくヘアメイクミラー。

カラー：Neon Purple(ネオンパープル)／Neon White(ネオンホワイト)

発売日：2026年3月3日（火）

販売：全国のロフトおよびロフトネットストア、PLAZAおよびPLAZAオンラインストア

ネオンで気分をアップデート♡

ポーチに忍ばせるだけで気分が高まるネオンカラー。鮮やかな色合いとハートデザインが、毎日のヘアメイク時間をもっと楽しくしてくれます。

春の新生活やギフト選びにもおすすめ♪お気に入りのカラーを見つけて、自分らしいビューティータイムを楽しんでみてください。