「ヒヤシンスＳ」（２２日、東京）“ホリエモン”こと堀江貴文氏（名義はＳＮＳグループ株式会社）が所有するイッテラッシャイ（牡３歳、美浦・斎藤誠）が日曜東京９Ｒ・ヒヤシンスＳ（ダート１６００メートル）に挑む。３代母には堀江氏が好きだったという名牝シンコウラブリイ。父は米国でＧ１を制した新種牡馬ミスチヴィアスアレックス。絶妙なバランスで考え抜かれた血統馬だ。昨年１２月の未勝利戦を快勝後、予定してい