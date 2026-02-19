韓国で2024年、非常戒厳を宣言した尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領に対し、ソウル中央地裁は無期懲役の判決を言い渡しました。尹被告は2024年12月、非常戒厳を宣言し、国会に軍を動員するなどした内乱首謀の罪で起訴されています。2026年1月、検察が死刑を求刑したのに対し、尹被告は「大統領の国家緊急権の行使は内乱には当たらない」と主張していました。19日午後に開かれた判決公判で、ソウル中央地裁は無期懲役の判決を言