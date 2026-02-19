東映太秦映画村（京都市右京区）は19日、フルリニューアル第1期のコンテンツ・ラインナップを発表した。【画像多数】体験コンテンツ続々…太秦映画村フルリニューアルのイメージ東映太秦映画村は、今年3月28日に第1期リニューアルオープンを迎える。名称を「太秦映画村（英語表記：UZUMASA KYOTO VILLAGE）」に変更し、「大人の没入体験パーク」に生まれ変わる。コンセプトは「江戸時代の京へ、迷い込む。」で、看板となるシ