¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Õ¥§¡¼¥º¡¦¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¤¬18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë¤È¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè7Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ø¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¤¥ó¤¬ÁÀ¤¨¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤À¤¬¡¢ºÇ½ªÀá¤Ç¤ÏÌµÎà¤Î¶¯¤µ¤ò¸Ø¤ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥Ü¥Ç¡¿¥°¥ê¥à¥È¤Ë¶âÀ±¤ò¸¥¾å¡£14°Ì¤Ç¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ø²ó¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥é¥¦¥ó¥É16¤Ø