【モデルプレス＝2026/02/19】5人組ダンスボーカルグループ・M!LK（佐野勇斗、塩崎太智※「崎」は正式には「たつさき」、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人）が2月18日、同日発売の両A面シングル「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」発売日記念スペシャルイベントを、ダイバーシティ東京 プラザ フェスティバル広場にて開催。ここではイベント前に行われた取材会の様子をまとめる。＜ほぼ全文＞【写真】人気5人組アイドル、1万人殺到の