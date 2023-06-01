【M!LK囲み取材全文「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！】「今暇でしょうがない」さらなる多忙を熱望？ “初期装備ニキ”塩崎太智の迷いとは
【モデルプレス＝2026/02/19】5人組ダンスボーカルグループ・M!LK（佐野勇斗、塩崎太智※「崎」は正式には「たつさき」、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人）が2月18日、同日発売の両A面シングル「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」発売日記念スペシャルイベントを、ダイバーシティ東京 プラザ フェスティバル広場にて開催。ここではイベント前に行われた取材会の様子をまとめる。＜ほぼ全文＞
【写真】人気5人組アイドル、1万人殺到のお台場ライブ
M!LKが2026年の第1弾として発売するのは、メジャーデビュー後8枚目にして初の両A面シングル「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」。2025年10月に配信リリースしてから早くもMusic Video再生回数が5000万回を超え、TikTokでは楽曲を使用した投稿件数が21万件を突破した「好きすぎて滅！」がパッケージ化。最新曲「爆裂愛してる」とあわせて、両A面シングルとしてのリリースとなる。
この日のイベントには、約1万人が来場。YouTube生配信同接数は14万人を記録した。
―「爆裂愛してる」がリリースになりますが、改めてどんな曲なのか紹介してもらってもいいですか。
吉田：今までM!LKはいろんなラブソングを歌ってきましたけど、今回は愛について。世界中に溢れる、宇宙に溢れる愛について歌った曲で、この愛こそが宇宙を照らすんだというところから物語が始まる、めちゃくちゃ愛を肯定するテンション爆上げソングでございます。
― 初めて聞いた時の感想は？
佐野：いや〜やっぱり愛って素敵だなって。
吉田：そんな達観した（笑）
曽野：浅く聞こえるよ（笑）。
佐野：愛って大事だなって。僕らもやっぱりファンの方々から愛をいただいて、僕らも愛を返してっていう愛のキャッチボールをしているので、この曲はすごく気持ちが入ります。トンチキソングだとかって言われますけど、僕たち気持ち込めて歌っているので、そこは注目してほしいなと思います。
― 「爆裂愛してる」は愛について語っている曲ですが、どんな時に聞いてほしいですか？
吉田：こんなに元気な曲だからね。どうよ、山中さん。
山中：正直いつでも良いんですけど（笑）。
吉田：なんちゅうこと言うんだよ（笑）！
山中：どんな時でもテンション上がる曲。ただ僕が聞いているタイミングで言うと、お風呂前。
吉田：ちょっとダルいなって思う時？
山中：そう！“風呂キャンセル界隈”っていう言葉が流行っているじゃないですか。僕もめんどくさいと思いはするんですけど「爆裂愛してる」を聴くと、だんだん体が持っていかれるというか。「Fever time!!!」で、こういう感じ（ノリノリで足を進める）で風呂に行くようになる。
曽野：わかる！
吉田：（山中の動きを見て）いつもより足遅くない？
山中：いつもだと寝ちゃうところを「爆裂愛してる」で行ける。
曽野：僕もこの前、お風呂前に聴いたんですけど、脱ぐの早くなる！
山中：でしょ！
曽野：「Fever time!!!」まじで早くなる！シャンプーとかめっちゃ気持ちいい！
吉田：なんの話（笑）。お風呂ソングじゃないから！
山中：お風呂ソングじゃないのか。
― 「好きすぎて滅！」もついに発売されますね。
吉田：そうですね。MVも5000万回というM!LKで叩き出したことのないスコアが出まして。本当にありがとうございます！
― ここまで話題になると思っていましたか？
佐野：思っていました！…嘘です。ごめんなさい（笑）。ここまでとは思ってなかったですし、「イイじゃん」が、すごく好評をいただいたので、「『イイじゃん』ぐらい人気の曲を作るのがこれからの目標になるね」っていう話はしてたのですが、まさか「好きすぎて滅！」で「イイじゃん」を超えるとは思ってなかったので、びっくりしております。
― 多くの方々がM!LKの楽曲を聴いているってことですよね。
山中：ストリーミングとかでランキング入ることって今までなかなかなかったんですけど、3位になったり、基本10位以内にいたりして。
曽野：しかも2曲とも入っているらしいよ！
山中：最近「爆裂愛してる」も入っているらしくて。新曲がすぐにストリーミングのトップ10に入るのが初めてだったので、マジで幸せです。
佐野：自分事とは思えないです。「M!LKランキング入っているよ！」って言われても、「おめでとう〜！」ってなっちゃう。すごい！ってなる。
― 知名度が上がってきた感じはしますか？
曽野：街中でロケをさせてもらうこともあるんですけど、その時に老若男女の方から「滅！」とやっていただけるのは、知名度が上がってきたのかなと思います。本当に小さいお子様からおじさままで幅広くやっていただけています。
塩崎：この前、番組で「滅！」ってやったら「何それ！？」って言われた（笑）。
一同：（笑）。
塩崎：もっと頑張ろうと思いました！
― 年末から大忙しだと思いますが、改めて年末の忙しさ振り返っていかがでしたか？
佐野：今思い返すとよく僕ら5人、無事に完走したなと思うんですけど、年末を駆け抜けている最中っていうのは、すごく幸せな気持ちだったというか、楽しかったです。今年結成12周年を迎えるんですけど、結成当初から望んでいたことを今叶えられているんだっていう実感がすごく湧いていたので、とても幸せな時間でした。
― 初の「NHK紅白歌合戦」はいかがでしたか？
吉田：やっぱ楽しかったよね。もっと緊張して「記憶ないです」ってなるのかなって思っていたんですけど、ありありと刻まれているし、毎秒楽しいが更新されていた感じがして、幸せでした。終わってからすぐ（現場を）出なきゃいけなかったので、（他の出演者の）皆さんは余韻に浸るタイムがあったらしいんですけど、そこを感じられなかったのはちょっと悔しかった部分であります。
佐野：「紅白」が終わった後、出演者の皆さんで裏に集まって「あけましておめでとう！」ってやるらしいんですけど、僕らロケバスで着替えていましたからね。
曽野：今年こそはね！2回目出場して、皆さんと一緒にカウントダウンしたいですね。
吉田：ぜんざいとか食べたいよね。
一同：良いね〜！
佐野：でも本当は、去年みたいにもうちょっときついことやりたいっ！
山中：あんまり言うな（笑）。
吉田：言いますねぇ〜（笑）。
塩崎：走らせてください！
曽野：どんだけでも走れます！
― かなり体張っていますよね。
佐野＆塩崎：そんな感覚ないんですよ！
吉田：あなたたち自転車漕いでいたでしょ。
佐野：それもアイドルの仕事ですから！
塩崎：佐野さんなんて、もうやりたくて仕方ない。
佐野：やりたい！チャリ漕ぎたくてしょうがない。
塩崎：まだまだお待ちしているでしょ？
佐野：まだまだ（仕事を）お待ちしています！
― 自転車で何キロまで漕げますか？
佐野：（「ニノなのに」／TBS）で4、50キロはあるんですけど、（今度は）宇宙！
山中：お〜い！
塩崎：宇宙まで！？「E.T.」やん！
吉田：にごしたね〜（笑）。
佐野：（「爆裂愛してる」は）宇宙を歌っている曲なので。
― もっと忙しくなりたい？
佐野：今暇でしょうがない！本当にお願いします！ぜひ仕事ください！
塩崎：お願いします！
― 今忙しくて「きついな」と思っている人はいないですか？
佐野：手、挙げようか！
山中：正直ちょっときついと思っている人ね。
一同：せーの！
（吉田が恐る恐る手を挙げる）
山中：リーダー！
吉田：（広場のガンダム像を見上げながら）ガンダムって大きいんだね。
山中：もう疲れてる、これ（笑）
吉田：肉体系の仕事の時に、4人が現役高校生なのかっていうぐらいすごいスピードを出してくるので、確実に毎回置いてかれているんですよ。
塩崎：今年こそ追いつくためになんか始めたんだよね？
吉田：始めました！体鍛えて、体力つけようと。
山中：何やっているんだっけ？
吉田：ピラティスを始めました。
山中：お〜い！それじゃ体力つかないよ。
塩崎：今年の年末は、もしかしたら…
吉田：そうそう。もしかしたら1番俺が体力あるかもしれない。
塩崎：先頭で走っているかもしれない。
吉田：1番綺麗なフォームで走っているかもしれない。
曽野：言ったね！？
吉田：言ったけど、別に俺は責任は持たないよ！
佐野：乞うご期待ですね。
― 今年も「紅白」「CDTV」が出演できたら、走りたいということですね。
一同：いやいや（笑）！
塩崎：まずは「紅白」に出たい。
曽野：出られなかったら出られなかったで、渋谷と赤坂を走ります！
吉田：なんでだよ！
― 「爆裂愛してる」という楽曲にちなんで、皆さんが今、爆裂に愛しているものは？
吉田：さっきの話にもあったんですけど、お風呂。湯船をとにかく愛していて。とにかくいい入浴剤を買いまくる。最近はもうヒノキの匂いが好きで。バスエッセンスみたいな。
山中：バスエッセンス！？
吉田：聞いたことないでしょ？俺も何か知らないんだけど（笑）
山中：知らんのかい！
吉田：いい匂いがするんですよ。しっとりするので、お風呂を楽しみにしています。
佐野：僕は完全に今ここにいらっしゃる、み！るきーず（ファンの名称）です。爆裂にみ！るきーずを愛しています。
吉田：俺バカみたいじゃん〜。
一同：（笑）。
佐野：み！るきーずに決まってるやろ！
吉田：ごめんなさい！（バスエッセンス）と、み！るきーずで！
佐野：ダメです（笑）。
吉田：勘弁してくれよ〜！
― 2025年はM!LKにとって大躍進の1年でしたが、2026年はどうしていきたいですか？
佐野：僕達は5つの目標があります！
山中：「紅白歌合戦」に今年も出場したい！
塩崎：富士山に登りたい！
佐野：誰かがドラマとかに出て、そこでM!LKが主題歌を歌いたい。
吉田：5大ドームツアーを目標にしているんですけど、ドームを発表できる環境にいたいです。
曽野：MV再生1億回！
― 「爆裂愛してる」はどんなMVになっていますか？
佐野：色々なものが爆発しています。
吉田：ドッキリみたいになっちゃう（笑）。
佐野：みんなどう予想しているんでしょうね。僕は見ていて、M!LK史上、No.1MVでした。
山中：珍しく佐野さんが確認で送られてきた時に「めっちゃ良い！」ってチャットで返していて。
佐野：あんま言わないよね、俺ね。
山中：基本的にそこはノーコメントのことが多いので、珍しいと思いました。
塩崎：すごいグッド（大きいスタンプ）が出てたよね。
― どんなところが良いと思いましたか？
佐野：華やかだし、僕たちは日本を明るく元気に盛り上げていきたいなっていう思いでやっているんですけど、そこにすごくハマっているというか。「好きすぎて滅！」も良かったんですけど、「爆裂愛してる」はちょっと超えてきてるかもなっていう気はしましたね。
― 「好きすぎて滅！」のMV5000万回再生は超えそうですか？
佐野：わかりません！
塩崎：「好きすぎて滅！」ももっと愛してほしいし、両A面だから両方ともね。両方ずっと追いかけっこしてるみたいな。
吉田：それが1番素敵ですね。
― 今年、自身最大規模のアリーナツアーを開催しますが、ここまでM!LKが大きくなってきたことについて、どう感じていますか？
曽野：昔ここでリリースイベントをさせていただいたことがあったんですけど、感慨深いよね。帰ってきた。今からリリースイベントで、僕らもまだみ！るきーずがどれだけ来てくれているか見えてないんですけど、ドキドキじゃない？
吉田：正直めっちゃ不安です。
山中：みんなずっとそれを言っているんですよ。来てくれてありがたいですけど、昔と同じぐらいの人数だった場合、どういう顔して出ていこうかな？っていうのを考えたりしてるぐらい。「告知しようね」って太ちゃん（塩崎）がね。
塩崎：過去に僕の地元の和歌山県でリリースイベントした時、20人ぐらいしかいなくて。そのうちの半分が、うちの親戚だったんですよ！もちろんありがたいですけど、その経験があったから怖くて、メンバーに昨日チャットで「リリースイベント告知しようね」って言いました（笑）！
吉田：だから不思議です。毎回大きい会場でリハーサルをやって、客電がついた時に、僕たちのことを見に来てくれる人たちでここが埋まるんだっていうのが毎回不思議で。前回の「SMILE POP!」っていう3都市だけでも、結構びっくりだったんですけど、今回5都市かつ関東は2会場あるっていうことで、純粋に楽しみと言いたいところですけど、来てくれるかなっていう不安もまだまだ全然あります。ここでいっぱいの方に見ていただけるようじゃないと、グループとしてはまずいかもなとも思います。
山中：ドームとか言ってらんないからね。
吉田：そうですね。夢はドームツアーって言っているので、ここでまたお客さんに良い景色を見せられたら良いなと思ってます。
― 3年前に横浜アリーナでライブをしたときに、「何年後までにドームに立ちたいですか？」という質問に対して、「3年後（2026年）」と回答されていました。
曽野：ただ1歩ずつですけど、着実に登っていってはいるので、この足を止めずに頑張っていきたいです。
吉田：毎回あそこ（ドーム）を夢だと思っていたんですけど、だんだん目標になってきた時に、ここからの道のりがすごい大変なんだなって思ったので、今一度頑張りたいなと思います。
― グループの中での変化はありますか？
一同：ないな〜。
― ちょっと“調子乗っちゃってる”みたいな人は？
一同：う〜ん（考え込む）
吉田：あ、いたわ！
山中：じゃあ、よっしー（吉田）発表して良いよ。
吉田：調子に乗っているメンバーは太智くんです！
塩崎：なんで！？
吉田：楽屋で言っていたんですよ。去年太智くん、“初期装備ニキ”（※黒Tシャツ、黒ハーフパンツの私服姿）として流行語大賞にも入るほど、有名になりました。「これ、来年もやった方が良いんかな〜？」って言っていました。
一同：（笑）。
塩崎：違う！違う！違う！
曽野：ビジネス初期装備だったの！？
佐野：ちなみに去年と今年は両方黒だったんですけど、「来年は色変えようかな〜」って（笑）。
塩崎：ダメダメ（笑）！これに関しては、迷っているっていう相談をメンバーにしたんです。僕としては普通に着ていた服やったんで、それがトレンドワードとかに選んでいただけたりしたからこそ、来年もそれでいったら、俺が狙いにいっているみたいじゃないですか！
吉田：そうなっちゃうよね（笑）。
塩崎：だからどうしようって思って、めちゃくちゃ迷ってんねん！言わんといてやー！（大声）
佐野：本当に着たいんだけど、着づらくなっちゃうんだよね（笑）。
塩崎：着たいんですけど「着てますね〜」ってなるのが嫌だから、迷ってんねん！
吉田：だから今年の夏服めっちゃ注目されると思うよ。
塩崎：夏、来やんといてくれ！
吉田：太智くんの夏を楽しみにしていてください！
― 今、渋谷がM!LKの映るモニターや大型広告で盛り上がっていますね。
塩崎：モニター1台だけじゃなくて何台もあって。その形に合わせてメンバーそれぞれで工夫して、肩車して撮ったり色々しました。
まだ見られてない？
一同：見たいね。
塩崎：まだ見に行けてないので、今日誰か行く？
曽野：みんなで行こうや！
吉田：それか「＃MILK」つけて、（ファンに）SNSで投稿してもらう？
一同：（笑）
― 改めてお一人ずつ、リリース曲について紹介してください！
山中：「好きすぎて滅！」は発売前からすごく人気な曲になっていたり、「爆裂愛してる」も音源解禁前からすごく話題にしていただいていて、そんなこと今まで僕ら経験なかったことなので、すごく今幸せな環境にいるなと思っています。み！るきーずがそうやってたくさんM!LKの輪を広げてくれているのを僕ら知っているので、すごく感謝してます。今日イベントもありますので、記念すべき1日になれば良いなと思います。
塩崎：カップリングも含め、ビジュアルも含め、MVも含め、良い曲もできましたし、たくさんの人に聴いていただけて嬉しすぎて滅！（滅！ポーズしながら）
一同：出ました（笑）。
佐野：「好きすぎて滅！」は11周年を目前に控え、み！るきーずへ僕たちからのプレゼントという形で解禁したラブソングなんですけど、それが話題になり、今度は宇宙規模の愛を歌う曲を出させてもらうことになり。日本の皆さんをちょっとでも明るくしたい、この輪が少しでも広がっていけばなという思いでございます。今日は久しぶりのリリースイベントで、めちゃくちゃ楽しみです。今日来てくれたお客さんと、配信を見てくれる皆さんを少しでも楽しませられたら良いなと思います。
吉田：今皆さんがM!LKのことを目の端にでも置いていただいているような環境の中のリリースっていうところで、若干のプレッシャーもありますが、とにかく景気の良いものがビジュアル、MV、曲含め諸々揃ってますので、それを楽しんでいただきつつ、1回プレッシャーを忘れて、僕たちM!LKらしい、楽しくわちゃわちゃとした、いつまでも変わらない童心の感じを常に大事にしながら、今年も頑張っていきたいと思うので、引き続きよろしくお願いします。
曽野：最近ありがたいことにテレビだったりバラエティだったり、俳優、ドラマだったり、少しずつ出させていただいているんですけど、やっぱりライブも大好きなので、今日を全力で楽しんで、み！るきーずと一緒に素敵な1日にしたいと思います。
― ありがとうございました。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
