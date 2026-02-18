クリプトン・フューチャー・メディアは歌声合成ソフトウェア『初音ミク V6』の発売日を4月14日に決定し、予約受付を開始した。 【画像あり】新ビジュアルのシルエット・ソフトウェアのスクリーンショット 『初音ミク V6』は、初音ミクの日本語・英語・中国語に対応したオリジナル・ボイスバンクを搭載した、 VOCALOID6対応の歌声合成ソフトウェア（別称：バーチャルシンガー・ソフトウェア）