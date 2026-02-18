黒眼鏡専門デザインレーベルQROの公式Xアカウントで投稿された1枚の写真が話題となっている。 【画像】黒眼鏡を掛けた男の正体は？渋谷駅に掲載されている様子 公開されている写真には、黒眼鏡を掛けた男性モデルが映っている。さらに「謎のアイウェアブランドのモデルは誰？」と投稿文には書かれており、正体は一体誰なのかとX上で話題になっている。 この写真を含めたポストは投稿から2日間で1万件以上のいいね