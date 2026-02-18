インフルエンザの流行拡大を受け、Jリーグ各クラブが相次いでファンサービスの中止を発表している。厚生労働省が２月16日に公表したデータでは、２月２日から８日までのインフルエンザ患者数は定点あたり43.34人となり、“警報レベル”が継続。全国的な感染拡大が、クラブの活動にも影響を及ぼしている。まず、川崎フロンターレは２月11日の公開練習後のファンサービスを中止。練習見学自体は可能としながらも、ファンサービス