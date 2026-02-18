マクニカホールディングスが反発している。この日、子会社マクニカが自動運転の電気自動車（ＥＶ）開発を手掛けるオーストラリアのベンチャー企業、アプライド・エレクトリック・ビークルズ（以下「アプライドＥＶ社」）と物流・産業分野における自動運転の社会実装に向けた戦略的パートナーシップを締結したと発表しており、好材料視されている。 アプライドＥＶ社はスズキと共同でキ