【ニューヨーク共同】米コロンビア大でイスラエルへの抗議デモを主導し、移民当局に一時拘束されたパレスチナ人学生モフセン・マハダウィ氏について、東部マサチューセッツ州の移民裁判所は国外追放手続きを却下した。米メディアが17日に伝えた。裁判所の決定は13日付で、国土安全保障省がマハダウィ氏について「米国の国益を損なう人物」で、国外追放対象であることを立証できなかったと指摘した。マハダウィ氏は「平和と正