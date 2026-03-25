25日夜、国会議事堂前で行われた「戦争反対デモ」をABEMA NEWSの楪望キャスターが現場でリポートした。【映像】ペンライトが輝く“カラフルな”戦争反対デモ（実際の様子）雨が降る中、中東情勢の緊迫や憲法改正に反対する人々が集った。楪キャスターは、「もう身動きも取れないような状況」「警察もかなり出動しているという印象」と、その熱気を伝えた。今回のデモの最大の特徴は、多くの参加者が色とりどりのペンライトを