30歳のときに発達障害が判明した筆者が、37歳で妊娠した。ADHD特性でモノの整理ができず部屋が荒れる、算数LDで月経周期や予防接種のスケジュールが計算できない、情報の処理が追いつかなくなり脳内がパニックになりがち、発達障害の二次障害で気分に波がある……こんな自分に出産・子育てができるのかと恐れていたが、実際に始まってみると意外となんとかなっている。順調なのはなぜか。その理由とは？（フリーライター姫野 桂