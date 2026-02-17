任天堂、セガ、ナムコ(現バンダイナムコエンターテインメント)の3社が共同開発した、ニンテンドーゲームキューブのアーキテクチャをベースにしたアーケード用システム基板が「トライフォース」です。このプロジェクトは、家庭用ゲーム機とアーケード機の間でハードウェアを共通化することにより、開発コストの削減と相互の移植性の向上を目指して2002年に発表されました。ゲームキューブやWiiのエミュレーター「Dolphin」の開発コ