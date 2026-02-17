岡本和真 PHOTO:Getty Images ブルージェイズの岡本和真内野手(29)が野手合流日の16日(日本時間17日)、フロリダ州ダンイーデンの球団施設でキャンプイン。さっそくライブBPに参加するなど、順調な仕上がりを披露した。 キャンプ初日ということで全体ミーティングがあり、その後ウォームアップへ。グラウンドへ場所を移して行ったフリー打撃は、ゲレロJr、スプリンガー、バーショの中