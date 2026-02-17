¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û YOSHIKI¤¬¡¢2·î25Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡Øanan¡Ù2485¹æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£ ¢£Èþ¤·¤µ¤ÈÂàÇÑ¡¢¤½¤·¤Æ¾å¼Á¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëYOSHIKI¥ïー¥ë¥É X JAPAN¤Î¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¥«¥ê¥¹¥ÞÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥í¥Ã¥¯¤ÎÎò»Ë¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤ò¹ï¤ó¤ÀYOSHIKI¡£3ÅÙÌÜ¤ÎðôÄÇ¼ê½Ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢4·î¤Ë¤Ï¥Ô¥¢¥Î¤È¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤ÇÁÕ¤Ç¤ëCLASSICAL¥³¥ó¥µー¥È¤ÎÅìµþ¸ø±é¡ØYOSHIKI CLAS